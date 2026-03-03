Eliminazione delle barriere architettoniche | Pescara ha approvato il piano virtuosa insieme a L’Aquila

Pescara e L’Aquila sono le uniche province italiane ad aver approvato il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, rispettando quanto stabilito dalla legge del 1986. La decisione è stata ufficializzata recentemente, rendendo queste due aree esempi virtuosi in un ambito che riguarda l’adeguamento degli spazi pubblici e privati. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle rispettive amministrazioni locali.

Pescara e L'Aquila sono risultate le uniche due province virtuose per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dalla legge del 1986. La metà, dunque, dei capoluoghi di provincia, sta agendo seguendo i principi di inclusività e accessibilità.Secondo l'indagine. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Approvato all'unanimità in consiglio comunale il Piano per l'eliminazione delle barriere architettonicheVenerdì 19 dicembre, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, è stato approvato con voto unanime il Peba – Piano per l'eliminazione delle barriere... Leggi anche: Eliminazione delle barriere architettoniche, approvato il piano per la pianificazione degli interventi Altri aggiornamenti su Eliminazione delle barriere... Temi più discussi: Sistemazione di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche; Riola Sardo, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche con l'aiuto dei cittadini - L'Unione Sarda.it; Vigevano, parte il censimento per l'eliminazione delle barriere architettoniche; Agevolazioni fiscali persone con disabilità: la nuova guida aggiornata al Bilancio 2026. Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aperto l'avviso a TrasaccoTrasacco - Il Comune di Trasacco avvia l'iter per dotarsi del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e pubblica un avviso di manifestazione di interesse per ... terremarsicane.it Barriere architettoniche in Campania: Salerno unica città con un piano, Napoli non risponde'indagine dell'Associazione Luca Coscioni rivela i ritardi della Campania sui PEBA: solo Salerno ha avviato l'iter, mentre Napoli e le altre province restano indietro. infocilento.it