Manfredonia bagarre in Consiglio sul caso migranti Negato l’intervento a Marasco | Lesa la democrazia

Durante una riunione del Consiglio Comunale di Manfredonia, si è verificata una forte discussione riguardo alla gestione dei migranti. Il consigliere Marasco ha chiesto di intervenire, ma gli è stato negato, con l’accusa di ledere i principi democratici. La discussione si è accesa, portando a uno scontro tra i presenti, e l’intervento del consigliere è stato bloccato. La vicenda ha suscitato tensioni tra i membri dell’assemblea.

Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l'intervento a Marasco: "Lesa la democrazia" Consiglio Comunale Manfredonia: al Consigliere Marasco impedito l’intervento sui migranti. “Lesa la democrazia, leso il mandato popolare” Gravissimo episodio oggi in Consiglio Comunale a Manfredonia. Al sottoscritto Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale del Gruppo Misto, è stato impedito dal Presidente del Consiglio di intervenire nel dibattito seguito al discorso del Sindaco sui richiedenti asilo politico giunti in città. Nonostante la mia presenza costante in tutte le precedenti sedute consiliari, oggi mi è stata negata la parola.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, bagarre in Consiglio sul caso migranti. Negato l’intervento a Marasco: “Lesa la democrazia” Notizie correlate Caso migranti, Marasco: “Sindaco, Manfredonia non è roba tua”Il Sindaco Domenico La Marca se ne esce con una nota ufficiale: ex CARA riconvertito, nuovi CAS, 100 richiedenti asilo a Manfredonia. Leggi anche: Caso migranti, Tommaso Rinaldi: “Eppure non ricordo un solo episodio violento legato ai migranti a Manfredonia” Tutti gli aggiornamenti Manfredonia. Consiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giornoConsiglio comunale del 29 aprile in diretta streaming: ecco l’ordine del giorno È convocata per mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 15:00, la seduta del Consiglio comunale, che sarà trasmessa in dirett ... statoquotidiano.it QUESTIONE MIGRANTI Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: all’ordine del giorno non figura la questione migrantiNell’elenco degli argomenti in discussione, tuttavia, non compare la situazione dei migranti, tema che ha attirato attenzione ... statoquotidiano.it