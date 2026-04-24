Manfredonia convocato Consiglio Comunale | tra gli ordini del giorno non c’è la situazione migranti
Il Consiglio Comunale di Manfredonia è stato convocato senza includere all’ordine del giorno questioni legate alla situazione dei migranti. La riunione si terrà in una data prossima, con una lista di argomenti ufficiali da discutere approvata dall’amministrazione. Nessun riferimento diretto ai temi migratori figura tra i punti all’ordine del giorno ufficiale, che comprende altri aspetti amministrativi e amministrativi comunali.
Si comunica che il giorno 29 aprile 2026 alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 - ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE; DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 362023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE; RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13032026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 - VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 5 Dicembre 2025
Notizie correlate
Leggi anche: Migranti a Manfredonia, la minoranza chiede un Consiglio Comunale
Leggi anche: Migranti a Manfredonia, la minoranza di centrodestra chiede un Consiglio Comunale
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Manfredonia, richiedenti asilo al centro del Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 29 aprile; Manfredonia, il caso richiedenti asilo in Consiglio comunale: Serve chiarezza e trasparenza; Manfredonia, mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti. L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini; Manfredonia mercoledì 29 Consiglio Comunale sulla questione migranti L’invito di alcuni consiglieri di opposizione ai cittadini.
Manfredonia, richiedenti asilo al centro del Consiglio comunale: seduta convocata per mercoledì 29 aprileManfredonia. Sarà la questione dei richiedenti asilo uno dei temi centrali del prossimo Consiglio comunale, convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 15.00 presso la sede municipale di Piazza del Pop ... statoquotidiano.it
Il Consiglio comunale di Taranto ha approvato all’unanimità una mozione che chiede al Governo di rendere effettiva la Legge 106/2022, la quale prevede il superamento dell’utilizzo di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. - facebook.com facebook
23/4/26. L'ass. De Perini in Consiglio comunale a Chioggia ha ribadito che nella battigia non si possono piazzare ombrelloni lettini e sdraio: gli steward compiranno il loro dovere dissuadendo i trasgressori, senza intimidazioni ma senza permettere il lassismo. x.com