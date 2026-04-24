Manfredonia Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato nel Consiglio Comunale del 29 aprile
Il 29 aprile alle ore 15 si terrà un consiglio comunale a Manfredonia durante il quale si discuterà della questione dei richiedenti asilo. La riunione, che si svolgerà in municipio, vedrà tra i punti all’ordine del giorno l’argomento relativo alle persone che chiedono protezione internazionale. La discussione si inserisce nel quadro delle delibere e delle pratiche amministrative in corso nel territorio comunale.
Il tema dei richiedenti asilo sarà trattato in occasione del consiglio del 29 aprile, ore 15.00. Non figura all’ordine del giorno per il semplice fatto che il sindaco farà comunicazioni al riguardo, cui seguirà il dibattito dell’aula. Rinnoviamo, quindi l’invito a. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Manfredonia, il caso richiedenti asilo in Consiglio comunale: Serve chiarezza e trasparenza; Manfredonia, caso migranti. I consiglieri di minoranza: Se ne discuterà in Consiglio; Richiedenti asilo a Manfredonia, l’opposizione insiste: Serve chiarezza, il sindaco riferisca in Consiglio; Manfredonia, oltre 31mila euro per i gettoni ai consiglieri.
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