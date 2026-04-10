Galli | Mentre Manfredonia precipita il sindaco canta

In città si moltiplicano le segnalazioni di edifici e strutture in cattivo stato, mentre il sindaco ha scelto di dedicarsi a eventi culturali e iniziative pubbliche. La situazione di degrado e abbandono sembra proseguire senza interventi concreti, mentre le attività ufficiali continuano con impegni diversi. La discrepanza tra il peggioramento delle condizioni e le apparizioni pubbliche del primo cittadino viene notata da più parti.

MENTRE MANFREDONIA PRECIPITA TRA AUTOPRIMATI AMBIENTALI ED EMERGENZE VARIE, OSSERVIAMO ALL’ORIZZONTE “LA MIA BARCA A VELA”, INVECE, PER ESEMPIO, DELL’URGENTE QUESTIONE “CARTE D’IDENTITÀ” La totale inconsistenza dell’azione politica di quest’amministrazione riaffiora, tra le piogge torrenziali del NULLA, che confluiscono verso la Città. E così anche per quanto riguarda il rilascio delle carte d’identità elettroniche. Il 3 agosto 2026, infatti, non avranno più validità i tradizionali documenti cartacei: è assolutamente prevedibile, quindi, un eccezionale aumento delle richieste di quelle elettroniche, in un quadro in cui le attese e i disagi, subiti quotidianamente dai cittadini sono già enormi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Galli: “Mentre Manfredonia precipita il sindaco canta” Manfredonia, Galli: “Il rispetto della legge e degli elettori a fasi alterne”Nel tempio locale della Costituzione rigida, operano i profeti della discontinuità totale e della disparità diffusa. Manfredonia, Ugo Galli posta un video: “Ecco il tunnel dei CompartiIL TUNNEL DEI COMPARTI – ATTO SECONDO L’accesso ad alcuni comparti, da parte dei residenti, si presenta in condizioni impraticabili, degne dei...