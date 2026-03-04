il galli ha scelto andrea franchini nuovo coach

La Polisportiva Galli ha annunciato ufficialmente la nomina di Andrea Franchini come nuovo allenatore della squadra femminile di Serie A2. La decisione è stata presa dalla società e comunicata oggi, 4 marzo 2026, ad Arezzo. L'annuncio riguarda la guida tecnica della prima squadra in vista delle prossime partite del campionato.

Arezzo, 04 marzo 2026 – È una decisione maturata all’interno della società quella assunta dalla Polisportiva Galli per la guida della prima squadra femminile impegnata nel campionato di Serie A2. Una scelta che punta sulla continuità e sulla profonda conoscenza dell’ambiente: a sedere sulla panchina sangiovannese sarà infatti Andrea Franchini, già direttore sportivo del club del patron Salvatore Argirò, figura centrale nella costruzione del progetto tecnico degli ultimi anni. Franchini conosce a fondo organico, staff e dinamiche societarie, avendo seguito in prima persona la programmazione sportiva, il mercato e la crescita del gruppo. La sua presenza in panchina era già stata notata nell’ultima sfida contro le Milano Basket Stars, segnale concreto di un passaggio di consegne avvenuto in modo rapido ma strutturato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket A2 donne: il ds Franchini ha annunciato l’ingaggio della trentaduenne che va a completare l’organico diretto da Garcia. Galli, rinforzo di spessore: ecco la svedese OvnerSAN GIOVANNI Dopo l’addio a Rita Silvino Oliveira, la Polisportiva Galli è subito corsa ai ripari e, tramite il suo ds Andrea Franchini, ha...

Crisi Galli, paga Garcia. La squadra a FranchiniSAN GIOVANNI Si separano le strade tra coach Nacho Garcia e la Polisportiva Galli.

