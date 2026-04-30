A Manfredonia, un rappresentante dell’opposizione critica il sindaco, accusandolo di negare fatti evidenti. La minoranza consiliare si trova in uno stato di forte ridimensionamento, secondo le dichiarazioni rilasciate recentemente. La discussione si concentra sulla percezione di una mancanza di trasparenza e sul numero sempre più esiguo di membri che compongono l’opposizione nel consiglio comunale.

Manfredonia, Di Staso: "Il Sindaco nega pure l'evidenza. Minoranza? Ormai ridotta all'osso" Ebbene, oltre ad una lezione sulle varie tipologie di procedura per ottenere il permesso di soggiorno in Italia da parte degli immigrati, non ha reso il benchè minimo chiarimento su questa vicenda. Anzi, le sue affermazioni hanno qualcosa di clamoroso perché dichiarano di essere totalmente all’oscuro di tale vicenda e di averne preso contezza solo nel mese di aprile di quest’anno, a cose fatte. Affermazione totalmente smentita da quanto dichiarato dalla Curia nei suoi comunicati in cui riferisce di un dialogo intercorso con la sua amministrazione già dal 2024.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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