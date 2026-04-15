migranti a manfredonia la minoranza di centrodestra chiede un consiglio comunale

La minoranza di centrodestra a Manfredonia ha presentato una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per discutere della presenza di richiedenti asilo nella città. La proposta mira a ottenere un confronto ufficiale tra le parti coinvolte, evidenziando la volontà di affrontare pubblicamente la questione. La richiesta, ora in fase di valutazione, arriva nel momento in cui si susseguono diverse opinioni sulla gestione dei migranti nel territorio comunale.

RICHIEDENTI ASILO. L’ISTANZA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA CITTA’ DEVE SAPERE!! Abbiamo appena consegnato la richiesta di riunione del consiglio comunale, per fare luce sulla questione dei richiedenti asilo e del sistema di accoglienza, che stanno scuotendo fortemente, in questi giorni, la nostra. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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