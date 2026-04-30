Il sindaco di Napoli ha incontrato lo scrittore e giornalista Roberto Saviano a Palazzo San Giacomo. Durante l'incontro si sono affrontati temi legati alla cultura, alla legalità e alle prossime sfide per la città. La discussione ha coinvolto aspetti legati al ruolo della cultura nel contesto napoletano e alle questioni di sicurezza pubblica. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori dettagli sull'esito del colloquio.

Il sindaco Manfredi ha incontrato Roberto Saviano a Palazzo San Giacomo per discutere di cultura, legalità e delle sfide future che attendono la città di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha ospitato presso la sede del Comune un incontro di rilievo con lo scrittore Roberto Saviano, segnando un momento di confronto significativo tra l'amministrazione cittadina e una delle voci più note del panorama intellettuale contemporaneo. Durante il colloquio, Manfredi ha ribadito l'importanza di mantenere vivo il dibattito sui temi della legalità e della narrazione sociale, elementi considerati pilastri fondamentali per la crescita civile del capoluogo campano.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Manfredi riceve Roberto Saviano: dialogo aperto sul futuro culturale di Napoli

Notizie correlate

Manfredi incontra Saviano al Comune di Napoli: "Roberto può darci una grande mano"Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano.

Bagnoli, Manfredi: “Sempre aperto al dialogo col territorio per la sua rinascita”Tempo di lettura: 2 minuti “L’attuale fase di esecuzione del progetto di bonifica e rigenerazione di Bagnoli è stata avviata tre anni fa, quando ho...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Manfredi riceve Roberto Saviano: dialogo aperto sul futuro culturale di NapoliIl sindaco Manfredi ha incontrato Roberto Saviano a Palazzo San Giacomo per discutere di cultura, legalità e delle sfide future che attendono la città di Napoli. 2anews.it

Manfredi riceve Saviano a Palazzo San Giacomo: «Lavoreremo insieme per la cultura»Una stretta di mano che segna un punto di svolta nel rapporto, spesso tormentato, tra Roberto Saviano e la sua città natale. Per la prima volta in assoluto, ... cronachedellacampania.it