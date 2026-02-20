Manfredi ha annunciato che la bonifica di Bagnoli è iniziata tre anni fa, quando è diventato commissario straordinario. Da oltre un anno, si lavorano attivamente sui cantieri per riqualificare l’area. La causa principale di questa operazione è l’inquinamento accumulato nel tempo, che ha ostacolato lo sviluppo del quartiere. Il sindaco ha chiarito che è sempre disponibile a confrontarsi con i cittadini e le associazioni locali, per seguire passo dopo passo l’avanzamento dei lavori e ascoltare le esigenze del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’attuale fase di esecuzione del progetto di bonifica e rigenerazione di Bagnoli è stata avviata tre anni fa, quando ho assunto il ruolo di commissario straordinario di governo, e da più di un anno sono partiti i lavori nei diversi cantieri. Le decisioni sono state assunte insieme ai soggetti istituzionali nelle sedi competenti, in un’ottica di grande sinergia con le autorità centrali e periferiche. Sono da sempre aperto al dialogo col territorio che merita di vedere finalmente rinascere l’ex area industriale”. Lo scrive in un post facebook il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, che sottolinea come “ sui punti tecnici è necessario fare chiarezza in ogni sede ” ed evidenzia che “ sul sito del commissariato straordinario ci sono i dettagli e i vari aggiornamenti”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bagnoli, Manfredi: “Sempre aperto al dialogo col territorio per la sua rinascita”

