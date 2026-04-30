Manfredi incontra Saviano al Comune di Napoli | Roberto può darci una grande mano

Il sindaco di Napoli ha incontrato presso il Palazzo Comunale uno scrittore e giornalista noto per il suo lavoro di inchiesta. Durante l'incontro, si è discusso di possibili collaborazioni tra le istituzioni e l'autore. La conversazione si è svolta in un clima di collaborazione, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sugli esiti dell'incontro.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano.“Saviano non era mai stato al Comune. L’ho invitato a Palazzo San Giacomo anche alla luce delle sue recenti dichiarazioni sul rapporto con Napoli. È stato un incontro intenso e ricco.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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