Conferenza stampa Di Francesco pre Pisa Lecce | Camarda si è allenato poco ma può darci una mano l’unico in dubbio è Pierotti

Il tecnico del Lecce ha parlato alla vigilia della partita contro il Pisa, spiegando che Camarda si è allenato poco ma può comunque contribuire alla squadra. Ha inoltre confermato che l’unico giocatore in dubbio per la partita è Pierotti, mentre gli altri elementi sono a disposizione. La conferenza stampa si è concentrata sulle condizioni dei singoli e sulle scelte tattiche per la sfida in programma.