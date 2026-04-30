Conferenza stampa Di Francesco pre Pisa Lecce | Camarda si è allenato poco ma può darci una mano l’unico in dubbio è Pierotti
Il tecnico del Lecce ha parlato alla vigilia della partita contro il Pisa, spiegando che Camarda si è allenato poco ma può comunque contribuire alla squadra. Ha inoltre confermato che l’unico giocatore in dubbio per la partita è Pierotti, mentre gli altri elementi sono a disposizione. La conferenza stampa si è concentrata sulle condizioni dei singoli e sulle scelte tattiche per la sfida in programma.
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Mister Di Francesco presenta Pisa-Lecce Il video dell’intervista: https://youtu.be/_mxy6vul2Ps - facebook.com facebook