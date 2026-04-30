Måneskin prove di reunion | i quattro di nuovo insieme a Roma per il compleanno di Victoria

I Måneskin si sono ritrovati a Roma per festeggiare il 26° compleanno di Victoria De Angelis, riunendo nuovamente i quattro membri della band. Dopo che ciascuno ha portato avanti progetti solisti, si parla di una possibile ripresa dell’attività collettiva. Tra rumors e ipotesi, si fa strada l’idea di un tour di reunion nel 2026. La presenza dei componenti insieme ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

I Måneskin si riuniscono a Roma per il 26° compleanno di Victoria De Angelis. Dopo i progetti solisti di Damiano, Thomas e Victoria, potrebbe ritornare l'ipotesi di un reunion tour nel 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Maneskin: la reunion a Roma per il compleanno di VictoriaBeccati insieme i Maneskin: la band si è rivista in occasione del compleanno di Victoria. I Maneskin insieme per il compleanno di Victoria: parte l’ipotesi reunion a Sanremo senza che però si siano mai scioltiI Maneskin sono tornati oggi a guardare tutti dall’alto sulle pagine dei giornali, sono infatti uscite le foto di una cena in quel di Roma,... Tutti gli aggiornamenti Måneskin, prove di reunion: i quattro di nuovo insieme a Roma per il compleanno di VictoriaI Måneskin si riuniscono a Roma per il 26° compleanno di Victoria De Angelis. Dopo i progetti solisti di Damiano, Thomas e Victoria, potrebbe ritornare l’ipotesi di un reunion tour nel 2026. fanpage.it Måneskin, la reunion a Roma: Damiano & Co. insieme per Victoria De Angelis. Le foto della cenaCosa ci facevano Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio nello stesso posto, a Roma, la sera del 27 aprile? Erano mesi che i quattro componenti dei Måneskin non ... leggo.it