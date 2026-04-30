Måneskin prove di reunion | i quattro di nuovo insieme a Roma per il compleanno di Victoria

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Måneskin si sono ritrovati a Roma per festeggiare il 26° compleanno di Victoria De Angelis, riunendo nuovamente i quattro membri della band. Dopo che ciascuno ha portato avanti progetti solisti, si parla di una possibile ripresa dell’attività collettiva. Tra rumors e ipotesi, si fa strada l’idea di un tour di reunion nel 2026. La presenza dei componenti insieme ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

I Måneskin si riuniscono a Roma per il 26° compleanno di Victoria De Angelis. Dopo i progetti solisti di Damiano, Thomas e Victoria, potrebbe ritornare l'ipotesi di un reunion tour nel 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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