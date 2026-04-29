I membri dei Maneskin sono stati avvistati insieme a Roma durante una serata dedicata al compleanno di Victoria. La band si è riunita in questo evento, suscitando curiosità tra i fan. La riunione avviene a pochi mesi dall’ultimo impegno pubblico del gruppo, senza confermare però un ritorno ufficiale sulla scena musicale. La serata si è svolta in un locale della capitale, dove i componenti sono arrivati e partiti separatamente.

Beccati insieme i Maneskin: la band si è rivista in occasione del compleanno di Victoria. Serata che segna un ritorno sulla scena musicale? Una paparazzata diChifa tornare a sperare i fan:i Maneskin sono stati visti insieme mentre trascorrevano una bella serata al ristorantee successivamente si spostavano a Trastevere. A riunirli un evento importante: il compleanno diVictoria. La band si è trovata di nuovo insieme, dopo due anni dalla separazione, non per suonare, ma per trascorrere una bella serata. Infatti iManeskinnon condividono più la stessa band dall’estate del 2024, da allora Damiano ha proseguito una carriera da solista, mentre gli altri hanno sperimentato nuovi generi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maneskin: la reunion a Roma per il compleanno di Victoria

MANESKIN: LA REUNION IMMINENTE CHE TUTTI ASPETTAVANO Ãˆ FINALMENTE ARRIVATA

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