Måneskin a cena a Trastevere | cena speciale e nuovi sogni rock

Lunedì 27 aprile, i Måneskin sono stati visti mentre cenavano a Trastevere. L'occasione della serata era il compleanno di Victoria De Angelis, bassista del gruppo. Le foto dell'incontro hanno fatto discutere, alimentando ipotesi su una possibile reunion musicale. La presenza dei membri del gruppo nello stesso luogo ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni e fan. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

? Cosa sapere I Måneskin sono stati avvistati lunedì 27 aprile a cena a Trastevere.. L'incontro per il compleanno di Victoria De Angelis alimenta ipotesi su una reunion musicale.. Lunedì 27 aprile, i quattro componenti dei Måneskin sono stati avvistati dai fotografi nel cuore di Trastevere mentre cenavano insieme al ristorante Il Tulipano Nero per festeggiare il compleanno di Victoria De Angelis. Il clima romano, carico di quella complicità che sembrava solo un ricordo lontano, ha regalato un’immagine potente: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio riuniti attorno a un tavolo, come se il tempo non fosse mai passato. L’occasione del ritrovo è stata molto speciale, legata alla ricorrenza della bassista che ha tagliato il traguardo dei 26 anni lo scorso martedì 28 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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