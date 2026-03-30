Cena di coppia o sceneggiatura? Le critiche a Pellegrini per l’ultima cena

Una cena tra due persone, in attesa del secondo figlio, ha suscitato numerose reazioni sui social. Le immagini della serata sono state commentate da alcuni utenti, che hanno espresso opinioni divergenti sulla loro interpretazione dell’evento. La discussione si è concentrata sulla natura della serata, con alcuni che hanno criticato la scelta di condividere momenti privati online.

Una serata di intimità per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della nascita del secondo figlio, si è trasformata in un campo di battaglia sui social network. La coppia ha condiviso immagini di una cena solitaria, descrivendo l’evento come un momento prezioso prima dell’arrivo del nuovo nato. Tuttavia, la narrazione scelta dall’ex nuotatrice ha generato un’ondata di critiche aspre da parte dei follower. Il fulmineo dibattito nasce dalla frase usata nella didascalia: definire quel pasto come l’ultima cena è stato percepito da molti come una lamentela infondata. I commenti negativi hanno messo in luce il divario tra la vita pubblica delle celebrità e le difficoltà quotidiane delle famiglie ordinarie, creando un clima di forte tensione digitale intorno alla notizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cena di coppia o sceneggiatura? Le critiche a Pellegrini per l’ultima cena Articoli correlati "L'ultima cena", "Non so come faremo", le lamentele della Pellegrini e l'odio social: "Se non vuoi figli non farli"Bufera social contro Federica Pellegrini, finita al centro delle polemiche dopo uno dei suoi ultimi post pubblicato su Instagram. Leggi anche: Federica Pellegrini, polemica sul post prima del parto: la frase sull'”ultima cena” divide le mamme