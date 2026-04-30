Mandolin in Concert | live a Roma mercoledì 12maggio

Mercoledì 12 maggio 2026 alle 19.00, per la rassegna Alziamo il Volume – Incontri con l’Autore ideata da Carla Conti e Roberto Giuliani, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma (via dei Greci, 18) apre le sue porte a Mandolin in Concert, il progetto discografico (uscito di recente per Aulicus Classics) di Francesco Di Giovanni nell’interpretazione dell’Orchestra Mandolinistica Costantino Bertucci diretta dal Maestro Álvaro Lopes Ferreira. Un viaggio attraverso la produzione per mandolino – nelle sue differenti declinazioni orchestrale, cameristica e solistica – del compositore e chitarrista romano, uno dei pochissimi a livello nazionale e internazionale che abbia dedicato i propri sforzi compositivi a questo strumento antico quanto attuale.🔗 Leggi su Funweek.it

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