La Form con un family concert

Un evento speciale trasforma la tradizionale esibizione in un momento di divertimento familiare. Un concerto pensato per coinvolgere giovani e adulti, con musica e momenti di intrattenimento che riuniscono tutti insieme. La serata si presenta come un’occasione per condividere un’esperienza musicale in un’atmosfera rilassata e spensierata, mantenendo viva la passione per le note e il divertimento condiviso.

Chi non ricorda il maldestro Topolino nei panni di un apprendista stregone a cui sfugge il controllo della bacchetta magica sottratta all'ignaro stregone? Quella musica del film della Walt Disney, 'Fantasia', mentre la scopa si anima e inizia a camminare trasportando secchi d'acqua è l'opera più famosa e più eseguita di Paul Dukas, 'L'apprenti sorcier' ('L'apprendista stregone'). La Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana la eseguirà nel family concert, dal titolo 'Pierino, il lupo e altre avventure', in programma domani (ore 18) al Teatro Pergolesi di Jesi. Diretta da Nikolas Monti, l'opera del compositore francese viene proposta nella.