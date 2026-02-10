Questa sera Bologna vivrà un’esperienza diversa dal solito al Teatro Duse. L’Orchestra Senzaspine organizza il ‘Social Concert’, uno spettacolo dove il pubblico decide la scaletta musicale con giochi interattivi. La musica diventa un pranzo, dall’antipasto all’ammazzacaffè, coinvolgendo direttamente chi assiste.

Bologna si prepara a una serata inedita al Teatro Duse: l’Orchestra Senzaspine presenta il ‘Social Concert’, uno spettacolo in cui il pubblico sceglierà la scaletta musicale attraverso giochi interattivi, trasformando la classica esperienza concertistica in un vero e proprio “pranzo” sonoro, dall’antipasto all’ammazzacaffè. L’evento, in programma per questa sera, rappresenta una nuova frontiera per l’ensemble bolognese, che da anni esplora formati non convenzionali e un’idea di musica come strumento di socializzazione. L’Orchestra Senzaspine si appresta a vivere una serata che si preannuncia ricca di sorprese e di coinvolgimento diretto del pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bologna TeatroDuse

Askatasuna si prepara al corteo nazionale, con un evento musicale a Palazzo Nuovo rilanciato sui social.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Jimin Effect: LA Concert Tickets Expected to Sell Out in Minutes

Ultime notizie su Bologna TeatroDuse

Argomenti discussi: ’Social Concert’: menù tutto musicale.

’Social concert’: menù tutto musicaleL’Orchestra Senzaspine propone un ’pranzo’ con i grandi compositori, con brani da scegliere attraverso giochi. msn.com