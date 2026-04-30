Mandato di cattura internazionale per un tunisino arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno arrestato un cittadino tunisino di 31 anni, destinatario di un mandato di cattura internazionale. L’ordine di cattura è stato emesso dall’autorità giudiziaria tunisina per una condanna relativa a reati di traffico di sostanze stupefacenti commessi nel suo paese. L’uomo è stato trasferito in carcere in attesa delle procedure di estradizione.

I carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno eseguito, nei confronti di un tunisino di 31 anni, un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria della Tunisia, dovendo scontare una pena detentiva per reati connessi con il traffico di sostanzestupefacenti commessi in quel.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Presi dopo 27 anni due fratelli latitanti: avevano un mandato di cattura internazionale per omicidioLa Spezia, 9 aprile 2026 - Per quasi tre decenni sono stati dei fantasmi, uomini senza passato che avevano ricostruito una vita perfetta tra le... Leggi anche: Bergamo, arrestato un uomo destinatario di mandato internazionale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ricercato per crimini di guerra arrestato a Civitavecchia; Dalla pulizia etnica alle navi da crociera: arrestato criminale di guerra dell'ex Jugoslavia; Magyar: Se Netanyahu entra in Ungheria, va arrestato; Ungheria, stop all’uscita dalla Corte penale internazionale: Magyar interviene sul mandato di arresto per Netanyahu. Mandato di cattura internazionale, 31enne tunisino arrestato a Castel di LucioI carabinieri di Mistretta hanno eseguito, nei confronti di un tunisino di 31 anni, un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria della Tunisia, dovendo scontare una pena deten ... tempostretto.it Castel di Lucio: Mandato di cattura internazionale scovato dai Carabinieri, arrestato 31enneEra giunto in Italia nel luglio 2020 come richiedente protezione internazionale. Attraverso documenti d'identità falsi, era riuscito a ottenere il ... 98zero.com Mandato di cattura internazionale, 31enne tunisino arrestato a Castel di Lucio Per reati in materia di stupefacenti... - facebook.com facebook Minacce di morte al presidente Trump. Mandato d'arresto per l'ex capo dell'Fbi Comey x.com