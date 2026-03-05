A Bergamo, un uomo destinatario di un mandato internazionale è stato arrestato dalla polizia di Stato. Gli agenti lo hanno individuato in provincia e lo hanno fermato. L'uomo è coinvolto in reati legati al traffico di esseri umani. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'operazione di polizia.

L’OPERAZIONE. Gli agenti della polizia di Stato lo hanno localizzato in provincia. È accusato di reati connessi al traffico di esseri umani. Un’attività d’indagine scattata a seguito di una segnalazione del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia: gli operatori della squadra mobile sono riusciti a localizzare l’uomo in provincia di Bergamo e a procedere al suo arresto. Il 35enne è stato portato in carcere a Bergamo, a disposizione della Corte d’appello di Brescia, competente per le procedure di estradizione, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l’eventuale operatività dell’uomo anche in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, arrestato un uomo destinatario di mandato internazionale

