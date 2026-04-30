Nella zona del Pallonetto a Napoli, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo di 37 anni, ricercato dalle autorità ceche. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per reati di natura economica e finanziaria. L’operazione si è conclusa senza incidenti e l’uomo è stato trasferito in carcere.

Operazione della Polizia di Stato al Pallonetto a Napoli: arrestato un 37enne ricercato dalle autorità ceche per reati economici e finanziari. Arresto internazionale nel cuore di Napoli, dove nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha fermato un 37enne, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Repubblica Ceca per reati di natura economica e finanziaria. Il controllo e la segnalazione “alloggiati”. L’intervento è scattato durante un ordinario servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato San Ferdinando. A seguito di una segnalazione legata all’ alert alloggiati, i poliziotti si sono recati in una struttura ricettiva della zona Pallonetto, dove hanno individuato il soggetto segnalato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mandato di arresto europeo eseguito a Napoli: 37enne fermato

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