Minore arrestato ad Aprilia per tentato omicidio eseguito mandato europeo | i dettagli del blitz

Un ragazzo rumeno è stato fermato ad Aprilia dalla Polizia di Latina perché sospettato di aver tentato di uccidere un’altra persona, dopo che un mandato europeo ha autorizzato il suo arresto. La polizia ha intercettato il giovane durante un’operazione mirata, che ha portato al suo fermo in un’abitazione del quartiere.

È stato eseguito un arresto a Latina nell'ambito di un'indagine internazionale: un giovane di origini rumene, non ancora maggiorenne, è stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo per tentato omicidio. L'operazione è stata condotta dopo una segnalazione proveniente dal suo Paese d'origine e si è conclusa con il trasferimento del ragazzo presso l'istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove attende la convalida dell'arresto. Le indagini e la segnalazione internazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha preso avvio grazie a un'attenta attività di monitoraggio dei soggetti considerati pericolosi.