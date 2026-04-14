Mario Adinolfi minaccia l’ex fidanzato di Chiara Balistreri | Se ti avvicini a lei ti ammazzo

Un uomo ha minacciato l’ex fidanzato di una donna, dicendo che lo avrebbe ucciso se si fosse avvicinato a lei. La donna, coinvolta in questa vicenda, ha ricevuto una difesa pubblica da parte di un noto giornalista, che ha commentato la situazione dopo che l’ex compagno della donna era stato rimesso in libertà. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate a episodi di violenza domestica e alle conseguenze legali di tali situazioni.

Mario Adinolfi difende Chiara Balistreri con parole choc dopo il ritorno in libertà dell’ex fidanzato Gabriel, condannato per violenza domestica. La vicenda scuote l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla tutela delle vittime di violenza di genere in Italia. Una storia di violenza che non finisce mai. Chiara Balistreri è diventata un simbolo. Una giovane donna che ha trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato Gabriel, responsabile di anni di violenze fisiche e psicologiche. La sua storia ha commosso l’Italia intera, e la sua partecipazione all’Isola dei Famosi l’ha resa ancora più visibile, trasformandola in una voce potente nella lotta contro il femminicidio.🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Mario Adinolfi minaccia l’ex fidanzato di Chiara Balistreri: “Se ti avvicini a lei ti ammazzo” Leggi anche: “Il mio nome è Dio. Se ti avvicini ti faccio male”, nigeriano terrorizza Siracusa Rizzoli e la particolare "minaccia" di Collina: "Se sbagli, ti ammazzo"Nel podcast "Campus Talks" di Macron, l'ex arbitro Nicola Rizzoli ha raccontato un curioso dialogo con Pierluigi Collina, che in modo scherzoso lo... Non è iniziata nel migliore dei modi la campagna elettorale di Mario Adinolfi - facebook.com facebook