Mancata precedenza lungo la provinciale | un ferito e traffico in tilt

Ennesimo incidente stradale lungo le strade della provincia di Padova. E' avvenuto ieri sera 29 aprile alle 21 lungo la Strada Provinciale 92 "Conselvana" sotto il perimetro comunale di Cartura. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati, un uomo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Auto in fiamme lungo la E45, traffico in tiltAuto in fiamme lungo la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni, all'altezza dello svincolo in direzione Perugia.

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Temi più discussi: ? Schianto all'incrocio, incastrata nell'abitacolo: è ricoverata al Civile - BresciaToday; Incidente, schianto tra furgone e due auto: traffico congestionato e un ferito; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Incidente davanti al Rossetti: ferito uno scooterista.

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Follia a Torino, sindaca di Strambino aggredita in auto da un uomo: Non mi hai dato la precedenzaÈ successo in corso Trapani. Solidarietà social a Sonia Cambursano raggiunta da un pugno accompagnato da una raffica di insulti ... msn.com

**Scontro tra due auto, ieri sera verso le 23.00 sulla Via Giardini Sud a Pavullo, zona aereoporto. L'incidente è avvenuto per una probabile mancata precedenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Carabinieri della Stazione Locale. In un'auto viagg - facebook.com facebook