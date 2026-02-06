Incidente stradale lungo la Sr71 | traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Sr71, nei pressi di Vitiano. Due auto si sono scontrate e ora il traffico è in tilt. Sul posto stanno lavorando le forze dell’ordine per chiarire le cause e ripristinare la viabilità. La strada è bloccata e si consiglia di evitare l’area.

Traffico in tilt lungo la Sr71 nei pressi dell'abitato di Vitiano. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture. Una di queste, in seguito all'impatto, è finita fuori dalla carreggiata stradale.Sul posto presenti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.

