Manca l' illuminazione | eliporto del Ruggi non utilizzabile in Costiera

La Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana ha segnalato un problema urgente riguardante l'eliporto del Ruggi, situato nelle vicinanze. Secondo le autorità locali, l’assenza di un’illuminazione adeguata rende impossibile l’utilizzo dell’impianto durante le ore notturne. La criticità viene definita grave e non più rinviabile, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire la funzionalità dell’eliporto.

Ha denunciato una criticità ritenuta “grave e non più rinviabile”, la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana: secondo i primi cittadini della Divina, infatti, risulta impossibile utilizzare nelle ore notturne l’eliporto del Ruggi a causa della mancanza di un’adeguata illuminazione. Gli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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