Infermieri in pausa | il video di alcuni infermieri del Ruggi sta facendo il giro del web interviene la direzione del Ruggi

Sta facendo il giro del web il video prima condiviso da SuperSalerno (video podcast dei Figli delle Chiancarelle ndr) e, successivamente, riportato anche dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate. Nel video si vedono alcuni infermieri, presumibilmente del Ruggi, che scherzano tra di loro - in un momento di pausa - utilizzando anche attrezzature mediche. Si sottolinea come, tuttavia, secondo quanto emerso dal video, nessun paziente sia stato coinvolto nel gesto. Duro, intanto, il commento al video da parte di Nessuno tocchi Ippocrate: “Ci dicono che accada al Ruggi di Salerno. Non commentiamo, lasciamo a voi questo compito. Speriamo vengano identificati”, concludono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

