Sospese le sterilizzazioni in Costiera manca l' anestesico nell' ambulatorio Asl di Maiori

Questa settimana a Maiori le sterilizzazioni sono state sospese all’ambulatorio Asl. La causa è la mancanza di medicinale anestetico, che ha costretto i medici a interrompere le operazioni fino a nuovo avviso. La notizia ha già creato preoccupazione tra i cittadini e gli animalisti, che chiedono soluzioni rapide per riprendere le cure.

L'Enpa: "Appena ci verrà comunicato che potranno riprendere regolarmente, vi avviseremo subito, in modo tale da darvi possibilità di poter prendere la vostra prenotazione. Grazie della comprensione" Da questa settimana le sterilizzazioni all'ambulatorio Asl di Maiori sono ufficialmente sospese per mancanza di medicinale anestetico. Lo ha reso noto la sezione Costa d'Amalfi dell'Enpa: "Appena ci verrà comunicato che potranno riprendere regolarmente, vi avviseremo subito, in modo tale da darvi possibilità di poter prendere la vostra prenotazione. Grazie della comprensione", hanno concluso gli animalisti.

