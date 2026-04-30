Le voci nella notte, i passi sulle scale, il pianto insistente di un bambino che cerca conforto: sono frammenti di quotidianità che, in contesti fragili, assumono un significato più profondo. Quando il buio amplifica le paure, ogni parola diventa una richiesta di protezione, ogni risposta un tentativo di rassicurare ciò che non sempre è visibile. In situazioni delicate come quelle vissute all’interno delle strutture di accoglienza, il confine tra tutela e distacco può diventare sottile. Le relazioni familiari, già messe alla prova, si intrecciano con decisioni istituzionali che incidono direttamente sulla vita di genitori e figli. Leggi anche: Famiglia nel bosco, mamma Catherine furiosa: “State distruggendo i miei figli” Il caso della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mamma, ho paura”. Famiglia nel bosco, spunta l’audio sconvolgente sui bambini

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