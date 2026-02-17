Famiglia nel bosco dalla perizia di parte centinaia di file con audio delle urla dei bambini in casa famiglia
Una famiglia che vive nel bosco si trova al centro di un'indagine dopo che sono emersi centinaia di file audio contenenti le urla dei bambini, registrate in una casa famiglia vicina. Secondo quanto si apprende, il consulente incaricato ha accesso a queste registrazioni, che potrebbero rivelare dettagli sulla situazione dei minori. La scoperta ha sollevato molte domande sulla cura e il benessere dei bambini coinvolti.
In un audio sarebbero state immortalate le urla dei bambini all'interno della casa famiglia. A Dentro La Notizia si parla di "audio scioccanti", secondo la perizia depositata dal consulente Antonino Cantelmi. A raccogliere quel materiale sarebbe stata proprio Catherine Birmingham. Insieme agli audio sarebbero presenti anche i disegni dei piccoli. "Questi bambini stanno soffrendo", sottolinea Cantelmi in collegamento con lo studio di Gianluigi Nuzzi. Martedì 17 febbraio il consulente di parte Antonino Cantelmi ha dichiarato al Messaggero di avere consultato "un centinaio di file relativi a foto e video che riguardano i bambini".
