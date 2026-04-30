Maltrattamenti Don Uva | slitta ancora l' udienza preliminare eccepiti difetti di notifica

L'udienza preliminare per 27 indagati coinvolti in un procedimento riguardante presunti maltrattamenti e violenze su pazienti fragili presso la struttura ‘Don Uva’ a Foggia è stata nuovamente rinviata a causa di un difetto di notifica a più persone. La vicenda riguarda accuse legate a comportamenti violenti e maltrattamenti nei confronti di soggetti in cura presso la struttura. Il rinvio si è verificato per consentire la regolare notifica degli atti agli indagati.

Per un difetto di notifica a più indagati slitta, ancora una volta, l'udienza preliminare a carico di 27 persone a vario titolo imputate nell'ambito della vicenda sui presunti maltrattamenti e violenze su pazienti e soggetti fragili in cura presso la struttura ‘Don Uva’, in via Lucera, a Foggia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Falsi incidenti, celebrata l’udienza: un patteggiamento e stralci per difetti di notificaNel corso dell’udienza odierna una delle posizioni è stata definita con rito alternativo: l’imputato William Zarro ha patteggiato una pena di dieci... Pestaggio a Santa Croce, slitta l’udienza preliminare prevista per oggi. VIDEOUn rinvio a data da destinarsi per l'udienza preliminare relativa al violento pestaggio avvenuto a Santa Croce, a Reggio Emilia, lo scorso settembre.