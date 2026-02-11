Pestaggio a Santa Croce slitta l’udienza preliminare prevista per oggi VIDEO

Questa mattina l’udienza preliminare sul pestaggio a Santa Croce, a Reggio Emilia, è stata rinviata. La decisione arriva senza preavviso, e non è stata ancora fissata una nuova data. La vicenda risale a settembre e ancora non si conoscono i tempi della prossima udienza.

Un rinvio a data da destinarsi per l’udienza preliminare relativa al violento pestaggio avvenuto a Santa Croce, a Reggio Emilia, lo scorso settembre. La decisione è legata alla richiesta di uno degli indagati di essere interrogato direttamente dal magistrato che ha condotto le indagini, il sostituto procuratore Maria Rita Pantani. L’episodio, che ha visto due uomini aggrediti in circostanze sconcertanti, continua a tenere banco nelle cronache locali, con conseguenze tuttora pesanti per una delle vittime. Il caso risale al 16 settembre, quando un autista di Til, mentre si recava al lavoro, e un giovane musicista sono stati brutalmente attaccati da due sconosciuti nel quartiere di Santa Croce.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'udienza preliminare per l'aggressore di Gianluigi Esposito si svolge mentre la famiglia si sente abbandonata.

L'udienza preliminare per il caso dell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010, è stata nuovamente rimandata.

