Falsi incidenti celebrata l’udienza | un patteggiamento e stralci per difetti di notifica

Nel corso dell’udienza odierna una delle posizioni è stata definita con rito alternativo: l’imputato William Zarro ha patteggiato una pena di dieci mesi. Per alcune altre posizioni, invece, è stato disposto lo stralcio a causa della mancata notifica degli atti, circostanza che ha impedito la trattazione immediata nei confronti di tutti gli imputati. Si è ora in attesa del decreto che dispone il giudizio, con cui il giudice dovrà stabilire chi tra gli imputati sarà rinviato a processo. Coinvolto in due dei sinistri contestati anche l’avvocato avellinese Gianfranco Orsino. Ora la parola passa al giudice dell’udienza preliminare, chiamato a decidere sulle richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

