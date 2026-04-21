Maltempo | la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi alcune aree del nord della Puglia, in particolare nel foggiano, sono in allerta a causa di possibili temporali. La protezione civile ha diffuso le previsioni meteo, segnalando condizioni di maltempo che interessano diverse regioni italiane. La situazione richiede attenzione per le eventuali criticità legate alle precipitazioni e ai fenomeni associati. Nessun dettaglio su eventuali interventi o danni finora sono stati comunicati.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia con alcune zone del foggiano. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per quattordici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Maltempo in Puglia: allerta arancione e proroga del periodo di accensione del riscaldamento a Bari Notizie correlate Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, parte della Calabria in arancione Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ancora la zona tirrenica... Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maltempo: la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni; Maltempo Lombardia, nuovo round di temporali tra Comasco, Lecchese e Bergamasca: la grandine imbianca Laino | FOTO; Maltempo, allerta meteo per pioggia e temporali. Due morti in Puglia a causa del forte vento. Anche quest’anno primavera in forte ritardo. – CronacaOnline. Maltempo, giovedì allerta gialla in parte di Abruzzo, Molise, Calabria e SiciliaTempo stabile e primi segnali di primavera: il bollettino meteo per oggi La situazione meteorologica sull'Italia è in fase di consolidamento grazie all'espansione di un promontorio di alta pressione c ... msn.com Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione ... fanpage.it Maltempo Turchia, forti piogge e una tempesta di grandine mandano Mardin sott’acqua | VIDEO - facebook.com facebook Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna e scatta l’allerta gialla per temporali per la giornata di martedì 21 aprile su quasi tutta la regione x.com