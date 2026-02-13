Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Calabria in arancione Protezione civile previsioni meteo
La Protezione civile ha emesso un’allerta temporali per la Puglia, mentre parte della Calabria si trova in codice arancione a causa di un’intensa ondata di maltempo che sta colpendo le regioni meridionali. In particolare, la zona tirrenica calabrese si trova sotto stretta sorveglianza per le forti piogge e i nubifragi in arrivo, causati da una perturbazione che si sta spostando lungo lo Stivale. Questa ondata di maltempo ha portato a allagamenti e disagi nelle aree più vulnerabili, con le previsioni che indicano ancora precipitazioni intense nelle prossime ore.
Fra le regioni oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ancora la zona tirrenica della Calabria in codice arancione. In allerta anche la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventitre ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, parte della Calabria in arancione Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
