Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali parte della Calabria in arancione Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta temporali per la Puglia, mentre parte della Calabria si trova in codice arancione a causa di un’intensa ondata di maltempo che sta colpendo le regioni meridionali. In particolare, la zona tirrenica calabrese si trova sotto stretta sorveglianza per le forti piogge e i nubifragi in arrivo, causati da una perturbazione che si sta spostando lungo lo Stivale. Questa ondata di maltempo ha portato a allagamenti e disagi nelle aree più vulnerabili, con le previsioni che indicano ancora precipitazioni intense nelle prossime ore.