Nuova perturbazione forti piogge e maltempo in arrivo | le previsioni meteo

Una nuova perturbazione sta entrando nel nostro paese. Tra il 12 e il 13 febbraio, molte regioni, soprattutto al Sud e sulle isole, dovranno fare i conti con piogge intense e vento forte. Le previsioni meteo segnalano un peggioramento rapido che interesserà molte zone, creando disagio e potenziali problemi alla viabilità. È il secondo fronte di maltempo in poche settimane, e le autorità invitano alla prudenza.

