Messina maltempo in arrivo | scuole chiuse venerdì per forti piogge e venti Allerta e monitoraggio costante

Messina si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento del tempo. Venerdì le scuole resteranno chiuse, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Il sindaco Basile ha deciso di sospendere le lezioni per via delle intense piogge e dei venti forti che stanno arrivando sulla città. La città si tiene pronta, con l’allerta già in vigore e le squadre di emergenza in campo.

Messina si prepara alla tempesta: scuole chiuse e allerta per maltempo. Messina è in allerta. Il sindaco Federico Basile ha disposto la chiusura delle scuole per venerdì 13 febbraio 2026 a causa dell’arrivo di forti piogge e venti intensi. La decisione, presa nella serata di giovedì 12 febbraio, mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, nonostante l’attuale livello di allerta gialla emesso dalla protezione civile. Previsioni meteo e decisione del sindaco. La decisione del sindaco Basile è stata presa in considerazione delle previsioni meteorologiche che indicano un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche nelle prossime 24 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Martedì 3 febbraio, a Parma e in tutta la provincia, si aspettano piogge intense e venti forti.

Vibo Valentia si prepara a affrontare una giornata di maltempo.

