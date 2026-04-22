Maltempo allerta meteo gialla domani 23 aprile 2026 per temporali e vento forte | le regioni colpite

Domani, giovedì 23 aprile 2026, alcune aree del Sud Italia saranno interessate da temporali e venti intensi, secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile. È stata diramata un'allerta meteo gialla per temporali e raffiche di vento in diverse zone delle regioni meridionali. La giornata segna la conclusione di alcuni residui effetti di maltempo che hanno interessato la Penisola nelle ultime ore.

Ultimi residui effetti del maltempo sull'Italia per la giornata di domani, giovedì 23 aprile. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e vento forte su diversi settori delle regioni meridionali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 aprile 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpite Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 marzo per temporali e vento forte: le regioni colpite Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Torna il maltempo ed arriva l'allerta gialla della protezione civile per i temporali; Pioggia col sole sul Foggiano: scatta allerta meteo 'gialla', previste 14 ore di maltempo; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite. Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 aprile 2026 per temporali e vento forte: le regioni colpiteUltimi residui effetti del maltempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 23 aprile. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali e vento forte su diversi settori ... fanpage.it Maltempo, allerta meteo gialla domani 22 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteAllerta meteo gialla su gran parte del Centro-Sud per domani, mercoledì 22 aprile. La Protezione Civile segnala rischio temporali in Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, dove è attiv ... fanpage.it Telesveva. . +++ IL TG DI TELESVEVA +++ MALTEMPO, LA GRANDINATA DI PRIMAVERA CHE METTE IN GINOCCHIO L’AGRICOLTURA NELLA BAT – A SAN FERDINANDO OLTRE 60 AGRICOLTORI A PALAZZO DI CITTA’ PER LA RICHIESTA DELLO ST - facebook.com facebook Non solo pioggia ma anche grandine. Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto in molte zone dell’Emilia Romagna. Per la giornata di oggi 21 aprile è stata anche diramata un’allerta gialla proprio per i temporali previsti in tutta la regione x.com