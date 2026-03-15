Maltempo 2024 altri 15,6 milioni di euro per la Liguria

Da genovatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato un ulteriore stanziamento di 15 milioni e 640 mila euro destinato alla Liguria. Questi fondi sono rivolti agli interventi strutturali di protezione civile necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nell’autunno 2024. La somma si aggiunge ai finanziamenti già assegnati per rispondere alle conseguenze del maltempo che ha colpito la regione.

I finanziamenti, relativi all'ondata di maltempo che aveva colpito in particolare il genovese e il savonese nell'autunno 2024, serviranno per interventi strutturali urgenti Le risorse sono nel dettaglio destinate ai territori della Città metropolitana di Genova e della provincia di Savona. Gli interventi riguardano i danni causati dai fenomeni meteorologici dell’ottobre 2024 e interesseranno in particolare la piana di Albenga e la Val Bormida, in provincia di Savona, oltre ad alcune aree del territorio metropolitano genovese. Queste risorse seguono la prima fase delle somme urgenze e delle prime emergenze, per le quali erano già stati destinati circa 16 milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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