Maltempo 2024 altri 15,6 milioni di euro per la Liguria

Il governo ha approvato un ulteriore stanziamento di 15 milioni e 640 mila euro destinato alla Liguria. Questi fondi sono rivolti agli interventi strutturali di protezione civile necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nell’autunno 2024. La somma si aggiunge ai finanziamenti già assegnati per rispondere alle conseguenze del maltempo che ha colpito la regione.

I finanziamenti, relativi all'ondata di maltempo che aveva colpito in particolare il genovese e il savonese nell'autunno 2024, serviranno per interventi strutturali urgenti Le risorse sono nel dettaglio destinate ai territori della Città metropolitana di Genova e della provincia di Savona. Gli interventi riguardano i danni causati dai fenomeni meteorologici dell’ottobre 2024 e interesseranno in particolare la piana di Albenga e la Val Bormida, in provincia di Savona, oltre ad alcune aree del territorio metropolitano genovese. Queste risorse seguono la prima fase delle somme urgenze e delle prime emergenze, per le quali erano già stati destinati circa 16 milioni di euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Liguria: 500mila euro per 784 borse di studio 2024-25La Regione Liguria ha approvato la graduatoria per le borse di studio dell’anno scolastico 2024-2025, destinando un totale di 500mila euro a favore... Liguria, voto in vendita: 5 milioni di euro chiesti per corruzioneGenova – Nell’ambito dell’udienza preliminare dell’ultimo filone della maxi inchiesta su Toti, i ministeri dell’Interno e della Giustizia chiederanno... Approfondimenti e contenuti su Maltempo 2024 altri 15 6 milioni di... Temi più discussi: Dal governo 15,8 milioni per l’alluvione del 2024; Maltempo in Calabria, Cdm delibera stato di emergenza per un anno; Imprese danneggiate dal maltempo, in arrivo altri 18 milioni di euro; Emergenza Alluvione, in Liguria in arrivo 15 milioni di euro. Maltempo autunno 2024, alla Liguria altri 15,6 milioni di euro per gli interventi strutturaliAmmontano a 15 milioni e 640 mila euro i finanziamenti destinati alla Liguria tra gli ulteriori stanziamenti deliberati dal Governo per la fase degli interventi strutturali urgenti di protezione civil ... primocanale.it Maltempo dell’autunno 2024, Giampedrone: Alla Liguria altri 15,6 milioni per interventi strutturali urgentiGenova. Ammontano a 15 milioni e 640 mila euro i finanziamenti destinati alla Liguria tra gli ulteriori stanziamenti deliberati dal Governo per la fase degli interventi strutturali urgenti di protezio ... liguria24.it Neve record in Piemonte. L'ondata di maltempo estremo porta strade e ferrovie bloccate e incidenti. Ecco la situazione x.com Maltempo Piemonte, esondazioni, frane e strade chiuse nell'Alessandrino: corsi d'acqua osservati speciali facebook