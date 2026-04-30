Malore in campo durante il torneo di calcio organizzato dai magistrati | soccorso atleta è fuori pericolo

Durante il primo giorno del dodicesimo torneo nazionale di calcio a 8 organizzato dall'associazione dei magistrati, un atleta ha accusato un malore in campo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito il giocatore. Attualmente, l’atleta si trova fuori pericolo e le sue condizioni sono stabili. La partita è proseguita regolarmente dopo l’intervento.

Poteva trasformarsi in tragedia la prima giornata del dodicesimo torneo nazionale di calcio a 8 organizzato dall'associazione nazionale magistrati all'Etna Padel di San Giovanni La Punta. Un calciatore si è accasciato al suolo a causa di un malore, ma la prontezza dei soccorsi presenti a bordo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Malore durante l’immersione. Subacqueo esperto in pericoloSoccorritori in azione ieri poco prima di mezzogiorno nelle acque del lago Ceresio. Malore durante l’immersione. È morto il sub di 57 anni soccorso dagli amici nel CeresioNon ce l’ha fatta il sub di 57 anni, protagonista del drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica nel Lago Ceresio, nel tratto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Malore mentre si allena, 17enne si accascia a terra. Attimi di terrore sul campo di calcio; Paura al match di rugby, giocatore colto da malore si accascia in campo durante l'incontro a Muraglia; Michael Eneramo muore a 40 anni in campo, l'ex attaccante della Nigeria stroncato da un malore; Malore in allenamento: giovane calciatore salvato dal defibrillatore. Malore fatale durante una partita di calcio a Corridonia: chi era l'allenatore morto a 59 anniTragedia in campo a Corridonia: un allenatore colto da malore durante una partita giovanile morto nonostante i tentativi di soccorso. notizie.it Malore in campo durante la partita di calcio Prima Categoria a Pollenza, il 22enne Riccardo Ciccarelli ricoverato in CardiologiaSono stati momenti di grandissima paura quelli vissuti sabato pomeriggio. Ciccarelli si è accasciato sul terreno di gioco per un malore che gli ha fatto perdere conoscenza. Immediato l’intervento del ... corriereadriatico.it La compagna va svegliarlo e lo trova morto nel letto: Mauro Scorretti stroncato da un malore nel sonno a 47 anni. Lascia 2 figli - facebook.com facebook