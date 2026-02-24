Malore durante l’immersione È morto il sub di 57 anni soccorso dagli amici nel Ceresio

Un sub di 57 anni è morto dopo un malore durante un’immersione nel Lago Ceresio, vicino a Riva San Vitale, domenica mattina. La causa dell’incidente sembra essere stata un improvviso problema di salute che ha colpito l’uomo sott’acqua. Gli amici presenti hanno tentato di soccorrerlo immediatamente, ma purtroppo i tentativi sono stati inutili. La tragedia si è verificata in un punto frequentato da appassionati di immersioni.

Non ce l’ha fatta il sub di 57 anni, protagonista del drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica nel Lago Ceresio, nel tratto antistante Riva San Vitale. L’uomo, residente a Marnate, è deceduto in ospedale dopo ore di lotta tra la vita e la morte. La notizia è stata ufficializzata ieri mattina dalla polizia cantonale ticinese. Una domenica che doveva essere dedicata alla passione per le immersioni si è trasformata in una tragedia improvvisa. Poco prima di mezzogiorno il 57enne si trovava in acqua insieme ad altri sub. Le condizioni meteorologiche erano favorevoli e nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto di lì a poco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tragico epilogo: è morto l'italiano di 57 anni soccorso durante un'immersione nel CeresioUn uomo di 57 anni è morto dopo un'immersione nel lago Ceresio, a causa di un malore improvviso mentre stava nuotando vicino a Riva San Vitale.

Dramma durante un'immersione nel Ceresio: grave un sommozzatore italianoUn grave incidente ha coinvolto un sommozzatore italiano durante un’immersione nel Lago Ceresio, precisamente nella zona Nanetti a Riva San Vitale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Malore durante l’immersione. Subacqueo esperto in pericolo; Malore durante l’immersione nel Ceresio, grave sub italiano; Malore durante un’immersione nel Ceresio, sub soccorso a Riva San Vitale; Tragedia nel lago: è di Marnate il sub morto.

Malore durante l’immersione. Subacqueo esperto in pericoloI compagni lo hanno portato a riva nel lago Ceresio. Il cinquantasettenne è gravissimo ... msn.com

Accusa malore e sviene durante un'immersione, soccorso a SiroloAccusa un malore e sviene durante un'immersione al largo di Sirolo (Ancona) nell'ambito di una gara di pesca sportiva. E' accaduto stamattina ad un partecipante della competizione che, dopo il malore, ... ansa.it

Stroncato da un malore a 53 anni durante un’escursione: a chiamare i soccorsi il cognato che lo accompagnava - L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Toscana - Malore in chiesa, si accascia durante la messa x.com