Malore durante l’immersione Subacqueo esperto in pericolo

Un subacqueo di 57 anni, residente in Italia, ha avuto un malore mentre si trovava in immersione nel lago Ceresio, vicino a Nanetti. La causa sembra essere stata una complicazione improvvisa durante l’attività subacquea, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Le squadre di emergenza sono arrivate rapidamente sul posto, tentando di stabilizzare l’uomo e di portarlo in salvo. La sua condizione rimane ancora da valutare.

Soccorritori in azione ieri poco prima di mezzogiorno nelle acque del lago Ceresio. Un subacqueo italiano di 57 anni, residente nel nostro Paese, stava effettuando un’immersione nella zona di Nanetti, a breve distanza dalla riva, quando ha accusato un malore. L’uomo, esperto ma vulnerabile agli imprevisti delle profondità, ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie e problemi a muoversi sott’acqua, gettando nel panico i tre compagni che lo accompagnavano. I subacquei, consapevoli del pericolo imminente, hanno agito con prontezza e determinazione. Con grande fatica lo hanno riportato in superficie, combattendo contro la corrente e il peso delle attrezzature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un subacqueo perde la vita durante un’immersione nel Lago di Como, indagini in corso sulle cause dell’incidenteUn subacqueo di 67 anni è morto durante un’immersione nel Lago di Como, vicino a Moregallo, a Mandello del Lario.

Ha un malore durante l'immersione, muore 67enne brianzoloQuesta mattina sul lago di Como si è consumata una tragedia.

