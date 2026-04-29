In Mali, i gruppi jihadisti hanno dichiarato l'intenzione di bloccare completamente gli accessi alla capitale. Lo ha comunicato il JNIM, uno dei due gruppi armati che sabato scorso hanno compiuto alcuni degli attacchi più gravi nella regione. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali diffusi dai militanti, senza ulteriori dettagli sulle azioni che intendono mettere in atto.

Lo ha annunciato il JNIM, uno dei due gruppi armati che sabato avevano compiuto i più gravi attacchi contro l'esercito da anni Il JNIM, il gruppo armato jihadista affiliato ad al Qaida che da sabato sta attaccando il Mali, ha annunciato che vuole bloccare tutti i passaggi in entrata e in uscita dalla capitale Bamako. Il JNIM sta attaccando il Mali insieme a un gruppo armato indipendentista nel nord del paese: ci sono stati attacchi coordinati in molte aree del paese e scontri con l’esercito regolare, considerati i più gravi ed estesi da oltre un decennio. È stato anche ucciso il ministro della Difesa della giunta militare al governo, di cui è stata fatta esplodere la casa.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Mali i jihadisti vogliono bloccare totalmente gli accessi a Bamako

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