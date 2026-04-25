Mali attacchi coordinati contro esercito e città | spari ed esplosioni da Bamako al nord

Sabato mattina, uomini armati hanno lanciato attacchi contro diverse postazioni militari nella capitale del Mali e in altre città del paese. Sono state segnalate esplosioni e spari che si sono succeduti in varie zone, coinvolgendo sia Bamako che il nord del paese. L’assalto sembra essere stato coordinato, coinvolgendo più punti contemporaneamente. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali vittime o sui responsabili.

Uomini armati hanno attaccato sabato mattina diverse postazioni militari nella capitale del Mali, Bamako, e in altre città del Paese, in quello che appare come un assalto coordinato. A riferirlo sono residenti e autorità locali, mentre l’esercito ha confermato l’offensiva parlando di “ gruppi terroristici armati non identificati ” impegnati a colpire caserme e installazioni strategiche. Scontri nell’area dell’aeroporto di Bamako. Nella capitale, testimoni hanno riferito di un intenso e prolungato fuoco di armi pesanti e fucili automatici proveniente dall’area dell’aeroporto internazionale Modibo Keïta, situato a circa 15 chilometri dal centro.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mali, attacchi coordinati contro esercito e città: spari ed esplosioni da Bamako al nord Notizie correlate Spari ed esplosioni, inferno in Italia: assalto shock al portavalori, il video è spaventosoMomenti di forte paura questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, dove un commando armato ha messo a segno un violento assalto a due furgoni... Israele, città del nord colpita da razzo di Hezbollah: distrutti auto ed edificiUna donna di 20 anni è rimasta ferita a Nahariya, nel nord di Israele, nel corso di un attacco missilistico di Hezbollah. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: In Liguria 20 reati informatici al giorno. La Postale lancia la campagna InsospettABILI; Carta d’identità digitale obbligatoria: a Milano ancora 46 mila non in regola; Napoli, al Politeama concerto spettacolo di Manù Squillante Tra la mano, l’occhio e il cuore; Termini, aggredito dal branco con un coccio di bottiglia rischia di morire dissanguato. L’esercito del Mali ha detto che sta affrontando un attacco coordinato di gruppi armati in tutto il paeseSabato mattina, in Mali, una serie di non meglio identificati gruppi armati ha avviato un attacco coordinato in diverse parti del paese. Per ora non è stato rivendicato e non si sa quante persone lo s ... ilpost.it L’esercito del Mali ha detto che sta affrontando un attacco coordinato di gruppi armati in tutto il paese - facebook.com facebook L’esercito del Mali ha detto che sta affrontando un attacco coordinato di gruppi armati in tutto il paese x.com