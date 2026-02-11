Napoli | apre a Pasqua 2026 la stazione Tribunale della Linea 1 della Metro

Napoli ha una nuova stazione della metro. La linea 1 si allunga e arriva fino al Tribunale, aprendo ufficialmente a Pasqua 2026. La città ora può contare su un collegamento più rapido e diretto, che renderà più facile spostarsi tra il centro e le zone vicine. La stazione è stata inaugurata con una semplice cerimonia, e già da subito molti cittadini hanno iniziato a usarla. La speranza è che questa nuova fermata semplifichi la vita di chi si muove quotidianamente in città.

Ci sono opere pubbliche che non si limitano a essere inaugurate. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Napoli: apre a Pasqua 2026 la stazione "Tribunale" della Linea 1 della Metro Approfondimenti su Napoli tribunale Napoli, la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua: uscite in via Aulisio e Poggioreale La stazione Tribunale della metropolitana di Napoli aprirà entro Pasqua. Metro Linea 1, la stazione Tribunale aprirà entro Pasqua: l'annuncio del sindaco di Napoli Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che la stazione Tribunale della metropolitana Linea 1 aprirà entro Pasqua. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trasporti. Metro linea 1, per Pasqua apre la fermata Tribunale. Poi tocca a Capodichino Ultime notizie su Napoli tribunale Argomenti discussi: Napoli, la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua: uscite in via Aulisio e Poggioreale; La linea 1 di Napoli si espande: entro Pasqua apre la nuova stazione Tribunale; Metro linea 1 Napoli, la stazione Tribunale apre entro Pasqua. Poi è il turno di Capodichino; Trasporti. Metro linea 1, per Pasqua apre la fermata Tribunale. Poi tocca a Capodichino (video). Napoli, la stazione Tribunale della metro Linea 1 apre a Pasqua: uscite in via Aulisio e PoggiorealeLa stazione Tribunale della Metro Linea 1 aperta entro Pasqua. Lo annuncia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La metro 1 da mesi sta chiudendo in anticipo di 2 ore, ogni 4 giorni a settimana, p ... fanpage.it Metro Tribunali, Manfredi: A Pasqua l'apertura per una Napoli sempre più connessaGaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci, annuncia in una nota l'apertura per Pasqua della stazione della metropolitana Tribunali ... napolitoday.it

