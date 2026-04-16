Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma | chiusa ai passeggeri i treni transitano ma non si fermano

La fermata di Stazione Termini sulla linea A della metropolitana a Roma è stata chiusa ai passeggeri a causa di un allagamento causato da un problema alla rete idrica. I treni continuano a transitare sulla tratta, ma non si fermano in questa stazione. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per consentire gli interventi di emergenza. La situazione ha temporaneamente modificato il normale servizio della linea.

Allagata la fermata di Stazione Termini della linea A della metropolitana a causa di un problema alla rete idrica: i treni transitano senza effettuare la fermata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, allarme antincendio nella stazione metro di Termini: evacuazione in corsoAllarme antincendio nella stazione metro di Termini, a Roma, dove nel primo pomeriggio è scattata la procedura di emergenza. Stop ai treni, ferrovie paralizzate e passeggeri bloccati in stazioneCi sono territori in cui la terra non smette mai davvero di muoversi, anche quando tutto sembra immobile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Metro A allagata alla Stazione Termini a Roma: chiusa ai passeggeri, i treni transitano ma non si fermanoAllagata la fermata di Stazione Termini della linea A della metropolitana a causa di un problema alla rete idrica: i treni transitano senza effettuare la fermata. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it Inaugurati gli uffici della Polmetro alla fermata Termini della metropolitanaInaugurati a Roma gli uffici del Nucleo Polmetro della Questura di Roma, all'interno della stazione di Termini della metropolitana. E' una partnership tra Questura ed Atac per il lavoro di questa ... rainews.it