Un artista ha raggiunto un disco d’oro e ha dedicato questo risultato a una persona di nome Maurizio. I social si sono subito interrogati sulla sua identità, poiché nessuna informazione ufficiale è stata comunicata a riguardo. Fino ad ora, non sono stati forniti dettagli sul motivo di questa dedica o sul ruolo di Maurizio nel percorso dell’artista.

Quando un artista celebra un traguardo importante, ci si aspetta ringraziamenti convenzionali: il team, i fan, magari la famiglia. Fedez invece ha scelto una strada diversa, più autentica e tremendamente ironica, per festeggiare il disco d’oro conquistato con “ Male necessario “, il brano che ha portato sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini durante il Festival di Sanremo 2026. Lunedì 27 aprile, mentre i numeri certificavano il successo della collaborazione con Masini – quinta classificata alla kermesse ma vincente nelle classifiche di vendita – il rapper milanese ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che raccontano il suo presente.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Male necessario disco d’oro, Fedez dedica il suo successo a Maurizio ( e i social si chiedono chi sia)

Male necessario, Fedez & Masini cover, giovanni bogani

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Vedi Niente è serio e degno di essere ascoltato, ci siamo fatti giocando tutto il male necessario vedi, non è una lettera, questa, ci siamo dati quel miele della notte, il caffè, il piacere prono, le sigarette torbide quando nel soffitto rema la luce dell’alba, vedi io con - facebook.com facebook