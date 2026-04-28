Il rapper ha condiviso sui social una dedica dedicata a una persona speciale, in concomitanza con il riconoscimento del disco d’oro ottenuto con il suo brano presentato a Sanremo, “Male necessario”. La notizia ha generato attenzione tra i follower, che hanno commentato il post. Il riconoscimento ufficiale è stato comunicato attraverso i canali ufficiali dell’etichetta discografica. Il brano ha raggiunto il premio dopo aver superato le soglie di vendita previste.

Fedez torna al centro dell’attenzione mediatica per una dedica romantica comparsa sui suoi profili social in associazione al disco d’oro acquisito con il brano sanremese “Male necessario”. Il rapper milanese sul suo profilo Ig ha infatti scritto: “Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita”. Le parole sono indirizzate alla nuova compagna Giulia Honegger che lo renderà padre per la terza volta. Ma la vera dedica postata sui social è per Maurizio, il cane di casa, compagno di giochi dell’altro pelosetto, Silvio. Il messaggio di Federico Lucia è rivolto nel complesso, come dimostrano gli scatti associati alla frase, agli affetti che in questo momento sono per lui casa, e che dimostrano la ritrovata serenità.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Fedez, Male necessario è disco d’oro: scatta la dedica alla sua persona speciale

Fedez e Marco Masini cantano Male necessario - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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