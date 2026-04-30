Figc Aic e Aiac si schierano con Malagò

A meno di due mesi dall’assemblea elettiva del 22 giugno, la Federcalcio ha visto un fronte compatto tra le principali associazioni di calciatori e allenatori. Le tre organizzazioni hanno espresso sostegno al presidente attuale, Malagò, in vista delle prossime votazioni. La loro presa di posizione arriva in un momento di discussioni e confronti tra le varie componenti del mondo del calcio nazionale.

“A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro”. Lo annunciano le componenti di Aic e Aiac in una nota. “Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la Sostenibilità e le Riforme, il Progetto tecnico-sportivo e...🔗 Leggi su Lapresse.it

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